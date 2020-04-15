رامي عياش يطلق جديده "يا حب يا صعب"

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"الخليج 365" من بيروت: اختار الفنان اللبناني رامي عياش برنامج "لهون وبس" مع هشام حداد عبر محطة "أل بي سي" اللبنانية ليطلق أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب" من ألحانه، كلمات مازن غنّام وتوزيع داني حلو.

عياش مع حداد تحدث عن المستقبل الفني الذي قد يشهد تغيّراً جزرياً بعد أزمة الكورونا. إضافة إلى الحجر المنزلي وعن علاقته مع العائلة والأولاد خلال هذه الفترة. واعداً بحفلات جديدة على اليوتيوب بعدما كان السباق في تقديم أول حفل فني منذ نحو ثلاثة أسابيع.



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