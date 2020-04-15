شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الممثلة المصرية التي نحتت أداء وشكل جريتا جاربو .. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنف معهد الفيلم الأمريكي النجمة جريتا جاربو ضمن قائمة أعظم ممثلات السينما الهوليوودية الكلاسيكية واليوم 15 ابريل هو ذكري رحيل تلك النجمة التي رشحت للأوسكار عن دورها " نينوتشكا" عام (1939) والتي رحلت عام 1990 وفي السينما المصرية هناك ممثلة قامت بتقليدها شكلا وموضوعا وهي الفنانة راقية إبراهيم المعروف عنها عملها بالجاسوسية وهي بالمناسبة شقيقة الفنانة نجمة إبراهيم .



راقية ابراهيم وجريتا جاربو

راقية إبراهيم ارتدت قبعة تشبه كثيرا القباعات التي كانت ترتديها جريتا جاربو كما أنها كانت تقلد أدائها التمثيلي في أفلامها لدرجة أن الوسط السينمائي وقتها أطلق عليها جريتا جاربو الشرق .

يذكر أن جريتا جاربو التي يمر اليوم ذكري رحيلها هي ممثلة سويدية ولدت فى العاصمة السويدية ستوكهولم وظهرت في بعض الأفلام بأدوار صغيرة، ولكنها كانت البداية، لتعمل بعدها بفيلم Gosta Berlings Saga في عام ١٩٢٤ لتتعاقد معها شركة مترو جولدوين ماير MGM لتقدم أول أفلامها الأمريكية Torrent في عام ١٩٢٦ وكان فيلما صامتا لأنها لا تعرف كلمة إنجليزية.

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جريتا جاربو وراقية ابراهيم

وبعد عدة أفلام أصبحت جريتا جاربو نجمة في فيلم Anna Christie1930 ثم فيلم Mata Hari 1931 ثم فيلم Grand Hotel 1932 ثم كانت رائعة تولستوى Anna Karenina 1935 ثم أظهرت الجانب الكوميدى لديها في فيلم Ninotchka في عام ١٩٣٩ ثم كان اخر أفلامها الكوميدىة Two Faced Woman عام ١٩٤١ لتترك هوليوود إلى نيويورك لتقضي أيامها ترعى زهور حديقتها.

وقد توفيت بمدينة نيويورك بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وكانت قد حصلت على جائزة الأوسكار في عام ١٩٥٥ عن مجمل أعمالها كجائزة شرفية .