شكرا لقرائتكم خبر عن متسجلة من 4 أشهر.. ملحن "هنغنى كمان وكمان" لـ إليسا يكشف تفاصيل الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد يحيى تفاصيل أغنيته الجديدة "هنغنى كمان وكمان"، والتى تغنت بها النجمة اللبنانية إليسا، وحققت نجاحا كبيرا، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رب صدفة خير من ألف ميعاد، لأن موعد طرح هذه الأغنية جاء بالصدفة، حيث إنها لم تكن لهذه المناسبة، وكان قد تم الانتهاء منها منذ أكثر من أربعة أشهر".

وأضاف الملحن محمد يحيى أن هذه الأغنية كانت من ضمن أغانى ألبومها الجديد الذى لم يُحدد له موعد بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأغنية استغرقت أكثر من 20 يوما فى تلحينها حتى انتهى منها ثم قام شادى نور بالكتابة على اللحن ثم وزعها إلهامى دهيمة، وتم إرسالها إلى إليسا ووافقت عليها على الفور إلى أن فوجئ بها منذ عدة أيام تخبره بأنها سوف تطرح الأغنية وأن لديها فكرة فى عرضها التى ظهرت بها.

وتابع يحيى تصريحاته قائلا: "إن الأغنية حققت نجاحا مدويا وجاءت مناسبة للأحداث التى نعيشها الآن، وأسعدنى ظهور النجمة هيفاء معها فى الأغنية والروح الطيبة التى بينهما، وأسعدنى أكثر أن هذه الأغنية ونجاحها أعطانى طاقة إيجابية كنت أحتاج إليها فى هذه الأيام الصعبة التى نعيشها وسط الحجر المنزلى".

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أغنية "هنغنى كمان وكمان" تقول كلماتها: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع فى مناسبة سعيدة بنغنى.. لما بنطير من الفرحة لعالم تانى.. لما بتظيق الدنيا ونعانى.. ولما بنفصل فى الدنيا لثوانى بنغنى.. هنعيش لسة ياما وهنشوف.. هنعيش تحت اى ظروف".

وعن آخر أعمال الملحن محمد يحيى قال إنه يُجهز أغانى لألبوم تامرحسنى الجديد، ويجهز أغانى أخرى لإليسا لتضمها لـ ألبومها.