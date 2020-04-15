شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تكشف عن أعراض كورونا وتأثيرها عليها وعلى زوجها توم هانكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس خلال لقائها ببرنامج This Morning علي قناة CBS عن أعراض فيروس كورونا التي شعرت بها هي وزوجها توم هانكس حيث قالت ريتا أنها كانت متعبة للغاية وتشعر بآلم شديد ولا تتحمل أن يلمس جسدها احد وأنها بعد اصابتها بفيروس كورونا شعرت بقشعريرة لم تشعر بها من قبل وأن درجة حرارتها وصلت إلي ٣٨.٩ درجة مئوية.

وكشفت ريتا عن أنها تناولت عقار يدعي الكلوروكين والذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي كعلاج محتمل للفيروس مؤكده أنها لا تعرف ما اذا كان الدواء نجح في العلاج أم لا فهو له العديد من الأعراض الجانبية منها الغثيان الشديد وعدم القدرة علي المشي والشعور بضعف العضلات،

وأوضحت ريتا أن تلك الأعراض كانت أخف بالنسبة لزوجها توم هانكس فلم يشعر بما شعرت به بنفس القوة موضحة أنها تعرضت لإصابة بالفيروس في نفس الوقت الذي أصيب فيه زوجها بالفيروس لكنهما تعافا بشكل كامل حاليا وتبرعوا بدمائهما للدراسة ولمساعدة الأخرين علي الشفاء.

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وكان توم هانكس ظهر بعد تعافيه كمقدم لحلقة من برنامج " Saturday Night Live: Home Edition " النسخة المنزلية للبرنامج الشهير الذي يحظى بجماهيرية مذهلة حول العالم وقد ظهر توم هانكس بدون الاستعانة بخبير ماكياج او ستايلست لكي يظهر بإطلالة مميزة و مع ذلك كان النجم الشهير ذو إطلالة براقة بالحلقة التي قدمها من منزله بدون جمهور.

قال توم في بداية الحلقة "مرحبا ، من الجيد أن أكون هنا معكم ، على الرغم من أنه من الغريب جدًا أن أكون هنا لتقديم حلقة من برنامج Saturday Night Live من المنزل ، إنه حقا وقت غريب لمحاولة أن نقضي وقت ممتع ، ولكن الامتاع و الضحك هو بالفعل أهم شيء لدي برنامج SNL ، لذلك فكرنا في إعطاء أنفسنا هذه الفرصة " .

وبدأ هانكس الحلقة بتساؤل " لماذا أقوم أنا اليوم بتقديم هذه الحلقة ؟ "، قد أشار النجم الشهير أنه بمجرد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا الذي يهدد العالم شعروكأنه "والد لأمريكا " أكثر من أي وقت مضى .