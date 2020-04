شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية براد بيت لخبيرة المكياج جان آن بلاك بعد واقعة “المؤخرة” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ النجم العالمي براد بيت خبيرة المكياج جان آن بلاك بترميم وتجديد غرفة استقبال الضيوف في منزلها وتحويلها لمكان رائع بالمقارنة بشكله من قبل وذلك من خلال برنامج Celebrity IOU والذي يعرض علي قناة HGTV و يتناول علاقة المشاهير بغيرهم من الشخصيات المؤثرة في حياتهم ولكنهم بعيدين عن الأضواء ويقوم البرنامج برد الجميل لهؤلاء الأشخاص من خلال تغير شئ في حياتهم مثلما كان لهم الفضل في حياة الشخصية المشهورة ضيفة الحلقة.

وكان براد بيت كشف من خلال البرنامج عن موقف محرج تعرض له، حيث قال براد أنه في التسعينات وقت تصوير فيلم Legends of the Fall ، اضطرت خبيرة التجميل جان آن بلاك لعمل مكياج لموخرته من أجل تصوير أحد المشاهد في الفيلم وهو الأمر الذي اعتبره شئ محرج حيث لم يستطعا النظر في أعين بعضهما البعض وقتها، وأوضح براد بيت أن علاقته بجان علاقة صداقة ويعتبر علاقتهما كالأخ وأخته لكن هذا الموقف كان محرجا للغاية بالنسبة له

وكان براد بيت قد فاز مؤخرا بجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.