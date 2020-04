شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 عاما.. فريق فيلم That Thing You Do يعود لدعم الموسيقيين بحفل أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن توم إيفرت سكوت عن عودة فريق عمل فيلم That Thing You Do من جديد لتقديم حفل موسيقي أونلاين بعد غدا الجمعة وذلك لدعم الموسيقيين المتضريين من تفشي فيروس كورونا، وكشف توم عن أن الحفل سيضم العديد من المفاجأت ويتوقع الكثيرون أن الحفل سيظهر به النجم توم هانكس بإعتباره بطل الفيلم لكنه لم يتم الإعلان عن ذلك حتي الأن. That Thing You Do طرح عام ١٩٩٦ حيث يعمل (باترسون جاي) بائعًا في متجر الأجهزة المنزلية الذي تملكه عائلته، يهوى جاي العزف على الطبول. تتغير حياته عندما يعلم من أحد أصدقائه أن إحدى فرق الجاز في حاجة لعازف جديد وفي أثناء عزف الفريق إحدى الأغاني، يقوم جاي بزيادة سرعة الإيقاع؛ مما يثير غضب مغني الفريق، إلا أن الطريقة الجديدة تروق لبقية أعضاء الفريق، كما تروق للجمهور الذي يعجب كثيرًا بالأغنية في شكلها الجديد ويكتشف (السيد وايت) القدرات الفنية للفريق، فيقوم بتقديمهم لشركات الإنتاج، وسرعان ما يصيب الفريق نجاحًا مذهلًا. Advertisements الفيلم من تأليف وإخراج توم هانكس وبطولة توم إيفرت سكوت وليف تايلر وجوناثان سيشايش وستيف زان وإيثان إمبري وتوم هانكس. من جانب أخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس ومن أوائل الأمور التي فعلتها ريتا هي دعم الفرق الموسيقية والموسيقيين المتضرريين من تفشي فيروس كورونا ممن يجلسون في المنزل دون عمل.

فريق فيلم That Thing You Do

