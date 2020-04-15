زوجها كاتب شهير ولها ابن وحيد والسرطان أنهى حياتها.. حكايات خيرية أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 15 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة خيرية أحمد، واحدة من كوميديانات الزمن الجميل، ولدت خيرية أحمد في 15 أبريل 1937، باسم

سمية أحمد إبراهيم فى القاهرة، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة خيرية أحمد:

-ما لا يعرفه الكثيرون، أن خيرية أحمد اسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، وبدأت مشوارها الفني كمقدمة برامج ثم اتجهت للتمثيل.

-بدأت مشوارها الفنى فى مطلع الخمسينيات ولكنها لم تلفت الأنظار لأدائها أدوارا صغيرة جدا فى معظمها كانت صامتة.

-وربما لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة خيرية أحمد تعاونت فى بدايتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين والفنان العملاق يوسف وهبي، حيث شاركت عام 1951 فى فيلم "ابن النيل" أمام فاتن حمامة وشكرى سرحان ومحمود المليجى، إخراج يوسف شاهين، كما تعاونت معه عام 1952 وشاركت فى فيلم "المهرج الكبير" أمام الفنان الكبير يوسف وهبي وفاتن حمامة، حسن فايق وسراج منير.

- في عام ١٩٥٩ عرفها الجمهور من خلال دور "برقوقه الشغالة" التى تحب خميس الحانوتى "إسماعيل ياسين"، فى فيلم "حماتى ملاك" ودورها مع فؤاد المهندس فى فيلم "عريس مراتى" وهو نفس الدور الذى كانت تؤديه معه فى البرنامج الإذاعى ساعه لقلبك فى منتصف الخمسينيات وعرفها من خلاله الجمهور صوتيا، حيث اشتهرت بأداء إفيه "محمود.. ياحبيبى، إيه ده ياحوده".

- من ساعة لقلبك تعرفت على الكاتب الراحل يوسف عوف، وتزوجته.

- التحقت بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات "مراتى بنت جن وعبد السلام أفندي، والرضا السامي، والمغناطيس ، والناس اللى تحت".

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- فى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بإذاعة القاهرة، ثم انضمت إلى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة إسماعيل يس المسرحية.

- التحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات "ممنوع الستات، العبيط، أختى سميحة ، نمرة 2 يكسب وسفاح رغم أنفه".

- تنقلت خيرية كثيرا بين الفرق المسرحية، وعملت في فرقة الريحانى وفرقة أمين الهنيدى وفرقة الكوميدي المصرية.

- وقدمت مسرحيات كثيرة أمام محمد عوض منها الطرطور، طبق سلطة، كلام رجالة، نقطة الضعف، ومهرجان الحرامية، والقصيرين.

- تألقت خيرية أحمد في الدراما وغيرت جلدها ونوعت بين الكوميديا والتراجيديا، وبرعت في مسلسلات الحقيقة والسراب وحدائق الشيطان وغيرها.

- من أشهر أدوارها اسكتشات ساعة لقلبك الكوميدية، ودور الممثلة فى أكاذيب حواء مع شقيقتها سميرة أحمد، ودور الأخت الغيورة على أختها فى امرأة مطلقة.

- قدمت قرابة 300 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون والآذاعة، كان آخرها مسلسل فرح العمدة.

- أنجبت خيرية من زوجها يوسف عوف نجلها الوحيد كريم، وتوفي زوجها عام 1999، وعاشت في صدمة وانقطعت لفترة عن الفن.

- عانت خيرية أحمد لفترة طويلة مع مرض السرطان، وفي 19 نوفمبر 2011 عانت من التهاب رئوي حاد ومن ثم انهيار في أجهزة الجسم حيث تأثر مستوى أداء القلب ونتج عن ذلك غيبوبة حتى رحلت عن دنيانا بعد صراع مع طويل مع المرض.