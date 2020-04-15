"إفلاس أم حاجة درامية".. مسلسلات رمضانية تتشابه أسماؤها مع أعمال قديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلن أغلب صناع الأعمال الدرامية عن أعمالهم الجديدة وقنوات عرضها في رمضان المقبل، ولم يتبق إلا الإعلان عن مسلسين، في ظل خروج أكثر من عمل، لكن الملاحظ أن هناك عددا من أسماء الأعمال الفنية، تحمل أسماء لأعمال قديمة قدمت من قبل، نرصدها لكم في التقرير التالي:
- الفتوة
يخوض ياسر جلال السباق الرمضاني بمسلسل الفتوة، وهو اسم فيلم لفريد شوقي تم تقديمه في سنة 1957.
البرنس
ينافس محمد رمضان بمسلسل البرنس، وهو اسم فيلم قدمه الفنان أحمد زكي في سنة 1984.
الاختيار
يخوض الفنان أمير كرارة سباق دراما رمضان بمسلسل الاختيار، وهو فيلم تم تقديمه سنة 1971 عن قصة نجيب محفوظ، من بطولة سعاد حسني وإخراج يوسف شاهين.
سكر زيادة
تخوض النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي سباق مسلسلات رمضان بمسلسل سكر زيادة وهو اسم مسرحية قدمتها معالي زايد مع أبو يكر عزت سنة 1985.
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