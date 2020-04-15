تراند اليوم : بعد فضيحة شقة دبي.. شوق محمد تخرج عن صمتها وتوجه رسالة للسعوديين

في أول تعليق لها بعد الفضيحة التي فجرها الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني، بضبطها رفقة مغني راب سعودي وأخيه وابن خالته داخل شقة بدبي، أثناء سهرة لتناول الحشيش، قبل أن يتم الإفراج عنهم ما عدا المغني السعودي.
خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شوق محمد عن صمتها، للرد على هجوم السعوديين عليها واتهامها بأنها تسيئ للملكة، وقالت الفاشينيستا السورية شوق محمد، إنها تحب السعودية والسعوديين كونها عاشت في المملكة وأهلها طوال حياتها.
وأضافت" شروق"، في حسابها على "انستجرام": السعودية هي الوطن الأول بالنسبة لي رغم إني مو من أهلها، لكن ما عرف ديرة غيرها ولن أكون مخلصة في حياتي لبلد أكثر منها.
وأضافت: "والله الذي لا إله إلا هو، إني أعشق ترابها وأهلها، وأهلها هم أهلي، واللي يغلط على السعودية يغلط عليّ وعلى أهلي ومستعدة أفديها بروحي".
وتابعت: أدري كل أحد ينتظر مني رد وتبرير على اللي قاعد يصير، لكن ما راح أرد ولا أبرر، الدنيا فيها قانون، ومحد حقه يضيع ولا عند القانون ولا عند الله، وكل أحد حر يصدق أو لا، الشيء الوحيد اللي أعلق عليه هو اللي يقولون إني أسب السعودية أو السعوديين.
وواصلت: "ما يهمني أحد يصدقني أو لا، وبرغم كل السب والشتم والقذف والتنمر والدخول في النية والذمة والعرض ومن كثير ناس، لكن أقسم بمن أحل القسم أني في حياتي ما سبيت أو شتمت أو جبت السعودية وأهلها بسوء لا بالسر ولا بالعلن وما راح يطلق من لساني عن السعودية إلا كل خير".
View this post on Instagramأثارت قصة اتهام #شوق_محمد بعلاقتها مع المشهور #دايلر موجة اتهامات متبادلة بين الاطراف، حيث اتهمت بالأمس شوق بانها تسئ للسعودية بعد نشر محادثة مسربة لشوق محمد مع صديقة لها على انستقرام شوق محمد، وقد ردت اليوم شوق على إشاعة الاساءة للمملكة، وقد اعترفت شوق بأنها ليست سعودية .. @wiglogic . . . . ويق لوجيك @wiglogic شركة شعر طبيعي ١٠٠% موقعهم بأمريكا والوحيدين اللي منتجاتهم مرخصه ضمن المعايير الأمريكية للجوده????????❤ يوصلون لجميع انحاء العالم ???? موقعهم www.wiglogic.com وتقدرون تزورون اكاونتهم عالانستغرام???????????????????????? @wiglogic @wiglogic @wiglogic @wiglogicA post shared by حساب شي ماشفتوه (@q8.shi) on Apr 14, 2020 at 5:01am PDT