تراند اليوم : بعد فضيحة شقة دبي.. شوق محمد تخرج عن صمتها وتوجه رسالة للسعوديين

View this post on Instagram

أثارت قصة اتهام #شوق_محمد بعلاقتها مع المشهور #دايلر موجة اتهامات متبادلة بين الاطراف، حيث اتهمت بالأمس شوق بانها تسئ للسعودية بعد نشر محادثة مسربة لشوق محمد مع صديقة لها على انستقرام شوق محمد، وقد ردت اليوم شوق على إشاعة الاساءة للمملكة، وقد اعترفت شوق بأنها ليست سعودية ‬⁩.. @wiglogic . . . . ويق لوجيك @wiglogic شركة شعر طبيعي ١٠٠% موقعهم بأمريكا والوحيدين اللي منتجاتهم مرخصه ضمن المعايير الأمريكية للجوده????????❤ يوصلون لجميع انحاء العالم ???? موقعهم www.wiglogic.com وتقدرون تزورون اكاونتهم عالانستغرام???????????????????????? @wiglogic @wiglogic @wiglogic @wiglogic

A post shared by حساب شي ماشفتوه (@q8.shi) on Apr 14, 2020 at 5:01am PDT