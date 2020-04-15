تراند اليوم : إعلامية شهيرة تحسم الجدل: هل تخلت عن جنسيتها المصرية؟

بعد أن ثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول سحب جنسيتها الكويتية، ردت الإعلامية نهى نبيل بالنفي، ملمحة في المقابل إلى تخليها عن جنسيتها المصرية التي تحملها.

المغرد الشهير "مصعب الفيلكاوي" أثار جدلاً بتغريدة نشرها عن الإعلامية مصرية الأصل، بقوله: "حسب مصادري ومعلوماتي وتحليلاتي فإن الإعلامية الأميركية - الكويتية ومصرية الأصل نهى نبيل وأختها بيكونون مطقاقة في المحاكم الكويتية واحتمال تسحب الجنسية الكويتية من نهى".

غير أن "نهى" سرعان ما ردت بالنفي، قائلة عر حسابها على موقع "تويتر": "أخوي مصعب، لا تفتي الله يهداك، مع كل احترامي للجنسيات كلها، لكن أنا نهى نبيل، خير هالديرة مغطيني وأقولك ما عندي إلا الجنسية الكويتية حالياً وأحطها تاج على راسي. و أنا فدا هالديرة وولائي لها لين أموت. أحترم قوانينها واللي يجري عليها يجري علي. شكراً لاهتمامك".

ونهى (37 عامًا)، إعلامية كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية. وتعتبر من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفضلاً عن كونها إعلامية، فهي تعمل "فاشينستا" حيث تروج للعديد من منتجات وأدوات التجميل العالمية.

