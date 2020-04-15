تراند اليوم : ممثل مصري شهير يدفع ثمن تعرضه لـ "مكيدة سياسية"

قال المخرج المصري، عادل عوض، إن مكيدة سياسية كانت السبب في استبعاد مسرحيات والده الفنان الكوميدي الراحل، محمد عوض من العرض.

وأضاف في مقابلة مع قناة "النهار"، إن والده الذي مر 23 عامًا على رحيله له أكثر من 100 مسرحية لا تذاع منها إلا ثلاث أو أربع مسرحيات، الأمر الذي فسره بأنه نتيجة" لتعرضه لمكيدة سياسية في السبعينيات"، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار أنه حصل على حقه".

ومحمد عوض (مولود في عام 1932)، اشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية، وحصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

وبدأ التمثيل في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات نجيب الريحاني، الذي كان أحب مسرحياته كثيًرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحياته للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجة من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

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وأشار عوض إلى أن والده كان أستاذه الأديب أنيس منصور، وكان في نفس الوقت مشرفًا على فريق التمثيل، فاقترح عليه تقديم مسرحيات خفيفة مثل مسرحيات بديع خيري ونجيب الريحاني، ورحب أنيس بفكرة العروض، التي كان محمد عوض الممثل الرئيسي بها، مع الاستعانة ببطلات مسرح خيري والريحاني، مثل عقيلة راتب، وماري منيب، وكانت ماري منيب هي من اقترحت على بديع خيري إلحاقه بالفرقة، عقب النجاح المذهل الذي حققه محمد عوض في الجامعة.

ولفت إلى أن محمد عوض لم يكن لديه غرفة خاصة لتغيير الملابس في المسرح في البداية، فتبرعت له ماري منيب بركن صغير جدًا من غرفتها، أو بالأحرى بجزء من خزانة ملابسها، استخدمه كغرفة لتغيير الملابس.



