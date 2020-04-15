تراند اليوم : فيديو| "هيفاء وهبي" تثير ضجة بمقابلة تليفزيونية عمرها 28 عامًا

أثار ظهور نادر للمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي في مقابلة تليفزيونية تعود إلى ما قبل 28 عامًا، تفاعلاً واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" مقابلة لـ "هيفاء" تم تسجيلها في عام 1992، لبرنامج "أحوال القرى" الذي كان يعرض على إحدى الشاشات اللبنانية. ولدى على سؤال عن رأيها في محتوى البرنامج، عبرت عن إعجابها به، وقالت غنه يساعد على التعرف على بعض القرى التي لا يعرفها الكثيرون.

وكانت بداية "هيفاء" إلى الأضواء في عام 1992 بعد اختيارها كملكة جمال لبنان، وقد بدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضًا كموديل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية.

وعملت مذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999 وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001.

يذكر أن هيفاء مولودة من أب لبناني مُسلم شيعي "محمد وهبي" وأم مصرية "سيدة عبد العزيز إبراهيم"، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها "نصر فياض" زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة و انفصلت عنه في نوفمبر 2012.

