تراند اليوم : فيديو.. نجاة الفنانة ريم عبدالله وشقيقتها من حريق هائل بمنزلها



نجت الفنانة السعودية ريم عبدالله، وشقيقتها من حريق التهم منزلها، وقت الحظر، بسبب "توصيلة كهربائية" في غرفتها.

وظهرت ريم عبدالله في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف تفاصيل الحريق، حيث قالت: "كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".

وأضافت ":انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت".

واختتمت حديثها قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدًا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".

وتفاعل متابعوها معها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها السلامة ومحذرين من مثل هذه الأفعال التي تسببت في حرائق سابقة.