شاهد .. البوستر الرسمي لـ لفلانتينو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فلانتينو، البوستر الرسمي له، حيث من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2020.

ومسلسل فلانتينو، بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال

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عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.