شاهد .. البوستر الرسمي لـ لفلانتينو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فلانتينو، البوستر الرسمي له، حيث من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2020.
ومسلسل فلانتينو، بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال
وتدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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