رامي عياش يطلق أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ أغنيته الجديدة بعنوان "يا حب يا صعب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والتي هي من كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

ومن ناحية أخرى، كان أحيا عياش منذ أيام، حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقدّم فيه باقة من أجمل أغنياته.

وقال :"من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا... انتو طلبوا وتمنّوا... خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت".

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