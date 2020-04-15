بعد تبرؤ إبنته منه..طليقة محمد شومان تهاجمه بشدّة وتصفه ب"الفاشل"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على مهاجمة لجين والدها الممثل المصري ​محمد شومان​ المتواجد حالياً في تركيا، هرباً من بلاده مصر بسبب مذكرة إلقاء القبض عليه لسجنه بتهمة التعامل مع جماعات إرهابية، وطلبها مساعدة السلطات المصرية للتبرأ منه، عادت وهاجمت ​شيرين هلال​ طليقها شومان بشدّة.

وقالت شيرين أن شومان كان يراها "كافرة" للدرجة التي جعلته يستنكر تعليمها لابنه في مدرسة فرنسية رغم أنه لم يقم بالإنفاق عليه منذ طلاقهما، وكشفت للمرة الأولى سبب طلاقهما قائلةً:"تعرف على أشخاص للرغبة في الذهاب للجهاد إلى أفغانستان وهذا سبب طلاقنا".

وعن حقيقة إعتقال إبنها الوحيد من شومان "أحمد"، أكدت الأمر، مشيرةً إلى أنه سيتم الإفراج عنه بعد التحقيق معه حول مدى علاقته بوالده، وقالت:"واثقة في خروج ابني لأنه شاب خلوق متدين تدين وسطي ويدفع حاليًا ثمن فشل والده الذي لم يتواصل معه وكان دائمًا يقول عنه أنا بكره أبويا وربنا كرمني إنه غار من مصر".

وفي إتصال هاتفي لها ضمن برنامج "على مسؤوليتي"، أضافت شيرين أن والديها حذاها من الزواج منه لكنها أصرت وهي اليوم تدفع الثمن حاليًا بعد 30 عاما من الزواج، كما قال لها والدها.