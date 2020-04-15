ما حقيقة وفاة الشاب خالد بـ فيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن وفاة الفنان الجزائري ​الشاب خالد​ في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس نتيجة إصابته ب​فيروس كورونا​.

وبعد القلق الكبير الذي أثاره هذا الخبر، تبيّن أنه مجرد إشاعة، إذ تداول المتابعون أخبار نقلاً عن مصادر مقربة منه تنفي وفاته بشكل قاطع، مؤكدةً أنه بصحة جيّدة وغير مصاب بالفيروس.

يُشار إلى أن الشاب خالد سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل، بالمسلسل التونسي “النوبة”، في خطوة هي الأولى من نوعها في مسيرته الفنية.

وسيتواجد الشاب خالد في الجزء الثاني من مسلسل “النوبة” كضيف شرف، ليشارك في حفل زفاف ضمن أحداث قصة العمل الرمضاني، والمقرر عرضه على قناة نسمة التونسية.

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