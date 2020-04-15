ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن ​مصطفى جاد​ زوج الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ عن حادث خطير حصل مع زوجته كانت ستكون نتائجه وخيمة عبر حسابه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قسمًا بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية"

وأشار ان سبب الحادث هو لانه هو وزوجته يتعرضان للحسد من الناس: "الحسد وقعه وحش قوي جسديًا ونفسيًا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية.. كارمن إنهارده كان صباعها هيتقطع حرفيًا لولا ستر ربنا وكرمه واحترامًا لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده، واللي حصل حصل تزامنًا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي، لنا الله وربنا يصفي قلوبنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تتعرض لحادث..إصبعها كان سيتقطع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.