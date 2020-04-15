كلوي كارداشيان تهدد بقطع العضو الذكري لحبيب والدتها لهذا السبب!!

ميرنا وليد - بيروت - هددت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ بقطع العضو الذكري لحبيب والدتها ​كريس جينر​، وجاء ذلك في حلقة من البرنامج الشهير Keeping Up With Kardashians، حيث ظهرت فيها مليكة حق الصديقة المقربة لكلوي وهي تنبهها بأن حبيب والدتها ​كوري غامبل​ قد يكون يخون كريس.

وقالت لها:"رأى شخص ما للتو كوري غامبل في فندق ريجنت بيفرلي ويلشاير مع فتاة شعرها أحمر، وركبا المصعد معًا إلى الطابق الرابع عشر."

لتردّ عليها كلوي:"سنقوم بالقبض عليه متلبسًا"، ومن ثم أضافت مليكة: "أعتقد أن ما يصدمني هو أنني كنت أتطلع إلى كوري وكريس وأنا أحبهما، إنهما في وضع رائع. أشعر أن والدتك سعيدة للغاية."

وقبل مواجهة كوري، قالت كلوي: "إذا كان هذا صحيحًا، فسوف أقوم بتقطيع عضو كوري. بالطبع سأكون حزينة جدًا لأمي، ولكن أعتقد أنه على الجميع أن يعرفوا ما يحدث عاجلاً وليس آجلاً."

ولحظة وصولهنّ للغرفة، فاجأهنّ كوري قائلاً:"هذا ليس الوقت المناسب. لن تريدون التصوير فيه"، وعندها غادرت الفتاة الغامضة ذات الشعر الأحمر، قبل أن تكتشف كلوي الحقيقة، وضحكت مليكة عندها وقالت: "إنها والدتك!".

ليتضح في النهاية أنه مجرد مقلب، حيث كشفت كريس عن نفسها وقد وضعت شعرًا مستعارًا وارتدت اللانجوريه.