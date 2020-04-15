خاص الفن - أحمد السقا يشعر بالقلق قبل رمضان لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - يشعر الممثل المصري ​أحمد السقا​ الذي يتواجد حاليا في لبنان بعد غلق المطارات كإجراءت احترازية للحماية من انتشار ​فيروس كورونا​ عالميا حيث لم يتمكن من العودة إلى مصر، بقلق في حال استمرت الأمور إلى ما بعد رمضان لأنه يرغب في العودة لقضاء الشهر الكريم مع زوجته وأبناءه.

السقا يتواجد في بيروت حاليا في محاولة لتصوير باقي حلقات برنامجه الجديد "مين يغلب السقا" والذي انتهى من حلقات منه بالفعل لكن لايزال هناك العديد من الحلقات لم تنتهي بعد وتنتظر الشركة المنتجة تصوير باقي الحلقات لاحقا.

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