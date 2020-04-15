ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان السوري ​محمد خيري​ على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذه الحلقة كشف خيري عن سبب طلاقه وان ابنه يعيش مع والدته في السعودية وماذا قال عن احتمال زواجه مرة ثانية؟ من ناحية أخرى تكلم عن المشاكل التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشعبين اللبناني والسوري واتهامات العنصرية الموجهة من الطرفين.

لمعرفة كل ما قاله محمد خيري يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة بالفيديو أدناه

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو -محمد خيري : هذا سبب طلاقي ولا أعرف من له مصلحة في تفريق الشعبين اللبناني والسوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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