ديدييه راوول: نهاية كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة

متابعة بتجـــــــــرد: أتاح الطبيب الفرنسي الشهير ديدييه راوول فسحة من الأمل من خلال ما أعلنه مؤخراً عن موعد انتهاء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وظهر الأخير في مقطع فيديو وقال: “هنا، أي في مدينة مارسيليا الفرنسية، بدأ الوباء بالتلاشي”. وأضاف: “من المحتمل أن يختفي الفيروس خلال هذا الربيع، في الأسابيع القليلة المقبلة. وهو ليس أمراً مستغرباً، بل هذا ما يحدث عند انتشار أي وباء فيروسي تنفسي”.

كذلك استعرض الطبيب والباحث أحدث النتائج التي أسفر عنها استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين مع الأزومايتريسين لعلاج المرضى المصابين بفيروس COVID-19.

وفي هذا الصدد قال: “نحن مسرورون جداً. أجرينا الاختبار على 32 و83 شخصاً وتم علاج 2628 بواسطة البروتوكول الخاص بنا. ويمكن القول إن عدد الوفيات لم يتخط نسبة الـ0.5% وهي نتيجة مذهلة على المستوى العالمي”.

شار إلى أن راوول أحدث ضجة منذ بداية الحديث عن دواء لهذا المرض المنتشر عالمياً. إلا أن العلاج الذي اقترحه لا يزال موضع جدل حيث يرى بعض الخبراء أن استخدامه ينطوي على بعض الأعراض الجانبية.