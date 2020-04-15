هيا الشعيبي تثير الغضب بكشف ما تبرعت به للمحتاجين

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الجدل بسبب تعليق كتبته على حسابها على “سناب شات”. وكشفت فيه أنها قدمت المساعدات لبعض الأشخاص.
وكتبت: “بنسبة حق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصرو وهذا شي بسيط مني”.
وأطلقت بهذا موجة غضب حيث رأى الكثير من المتابعين أنه لم يكن عليها أن تعلن ذلك وأن الإحسان يتم بالكتمان. واعتبر آخرون أن ما قدمته لا يستحق كل هذا الاعتزاز.
أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الجدل بسبب تعليق كتبته على حسابها على “سناب شات”. وكشفت فيه أنها قدمت المساعدات لبعض الأشخاص.
وكتبت: “بنسبة حق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم بالعافية وسامحوني على القصرو وهذا شي بسيط مني”.
وأطلقت بهذا موجة غضب حيث رأى الكثير من المتابعين أنه لم يكن عليها أن تعلن ذلك وأن الإحسان يتم بالكتمان. واعتبر آخرون أن ما قدمته لا يستحق كل هذا الاعتزاز.
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