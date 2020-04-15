سجلت إسرائيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا، صباح الأربعاء، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 124.



وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في النقب جنوبي إسرائيل، في بيان، إن إسرائيلية، 82 عاما، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن الإسرائيلية كانت تعاني في الماضي من أمراض عديدة.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12200، بعد تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أن من بين الإصابات 176 في حالة صحية حرجة و173 في حالة صحية متوسطة، في حين وصفت حالة 9416 من المصابين بأنها طفيفة.

وأشارت بالمقابل إلى شفاء 2309 من مصابي كورونا.