عبدالله السدحان يخرج عن صمته ويكشف عن ملكية “طاش ما طاش”!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السعودي عبد الله السدحان، إن مسلسل “طاش ما طاش” هو ملك للتلفزيون السعودي وليس لأحد آخر، وأوضح السدحان خلال ظهوره في برنامج "يا هلا"، أنه تعاون مع ناصر القصبي وعامر الحمود في البدايات لإنتاج المسلسل كمقاولين لصالح التلفزيون السعودي، مؤكداً على أنهم كانوا بمثابة منتجين منفذين لصالح التلفزيون، وليس من حق أحد أن يدعي أنَّ المسلسل ملك له.

وأشار السدحان في معرض حديثه إلى أنَّ وزير الإعلام حينها طلب منه ومن القصبي تقديم هذا العمل بإنتاجٍ خاص للتلفزيون السعودي، وانتهى دورهما بعد ذلك، مضيفاً أنه لا توجد لديه أي مشكلةٍ في العمل مع الفنان السعودي ناصر القصبي إذا كان العمل مناسباً .

هذا وكانت الخلافات قد بدأت بين القصبي والسدحان بعد طلب ناصر القصبي بإنهاء شراكته مع عبدالله السدحان في شركة الهدف بشكلٍ قانوني، وهي الشركة التي كانت ملكيتها تعود إليهما معا، وحينها كان القصبي مُصرًا على إنهاء الشراكة بعد الطلاق الفني بينهما عام 2012، إلا أنَّ الأمور لم تُحلْ وديًا كما رغب؛ ما دفعه لحسم الأمور قانونيًا والاتجاه إلى القضاء حتى حُسم الأمر.

وطاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي، بدأ إنتاجه عام 1993 وعرضت أولى حلقاته في شهر رمضان عام 1994، كما شارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

وبدأت فكرة المسلسل من خلال الفنانين عبد الله السدحان وناصر القصبي، والمخرج عامر الحمود، وبعد أول موسمين انفصل الثلاثي، ليقوم الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي بالتعاون مع المخرج عبد الخالق الغانم في المسلسل نفسه.

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واستمر عرض العمل على القناة السعودية الأولى من الجزء الأول إلى الجزء الثالث عشر عام 2005، ثم انتقل بشكل نهائي إلى MBC منذ عام 2006 في الجزء الرابع عشر إلى الجزء الثامن عشر، والأخير في عام 2011.

يذكر أنَّ السدحان شارك في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية في المملكة العربية السعودية وكانت بدايته عام 1974 مع محمد العلي وقد اكتشفه المخرج سعد الفريح.

وبدأت علاقته في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض وهو من طلاب كلية الزراعة في ذلك الوقت، ثم بدأ مشواره الفني في عام 1981، وكانت بدايته مع بكر الشدي وناصر القصبي.