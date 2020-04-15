ريم عبدالله تنجو من حريق هائل نشب في منزلها بسبب شقيقتها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجت الفنانة السعودية ريم عبدالله، من حريق هائل نشب في إحدى الغرف بمنزلها بسبب شقيقتها التي قامت باستخدام توصيلة كهربائية بها الشواحن والأباجورات، ووضعت فيها "سلك شبكة الفاير"، منوهّة أنها تفاجأت بوجود حريق في الغرفة بسبب ماس كهربائي.

وأوضحت ريم عبدالله في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أن المنظر كان مفجعًا للغاية بسبب الحريق، موضحًة أنها علمت بالحريق بعدما أعطاها إنذار الدخان وهي في الغرفة المجاورة بأن هناك حريق قد نشب.

وأضافت الفنانة السعودية قائلًة: كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفاير وتفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق ينبهني، وانهبلنا لما جاءنا إنذار الحريق وجرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان لكن الحمد لله طفت".

ووجّهت ريم عبدالله رسالة للجمهور خاصًة وأننا في أيام حظر والجميع يجلس في منزله قائلًة أن هناك ضغط على استخدام الكهرباء في منازلنا والاستخدام عالي جدًا ولابد من الانتباه للتوصيلات والشواحن التي يتم استخدامها.

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ومؤخرًا شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا لمقطع فيديو أبرز استمرار المواقف الغزلية المتكررة بين المنتج والمخرج عمر الديني الملقب بـ"مامادو"، والفنانة السعودية ريم عبدالله؛ ولم تكن هذه هي المرة الأولى وقتها، إذ ظهر الثنائي في أكثر من فيديو يحمل رسائل غزلية؛ إذ لا يتجاوز رد ريم عبدالله عليها إلا بالضحك وبكلمات الغزل.

وكان عمر الديني في كل مرة يقوم بتصوير ريم عبر حسابه على "السناب شات" و"التيك توك" في مواقف مختلفة، ويظهر بأنهما في لوكيشن أحد المسلسلات التي يقومان بتصويرها حاليا.

وكان آخر ما تبادلاه من أحاديث الغزل حينما أشاد الديني باللباس الذي ترتديه ريم وقال عنه: "وش ذا اللبس الزين"، ليكون رد ريم: "كأني عروس"، فما كان من "مامادو" إلا أن قال: "والله مادري وش بتسوين فيه.. بتصير ليلة منيله بستين نيله، وبتصير ليلة خرجة مش ليلة دخله".

المقطع تم تداوله عبر السوشال ميديا، واستنكر الكثيرون ذلك الحديث ووصفوه بالتجاوز اللفظي غير المقبول حتى وإن كان من باب المزاح؛ فالألفاظ تحمل إيحاءات لا يمكن قبولها وكان من الأولى عدم التطرق لها احتراما لتاريخهما ولمتابعيهما.

ومن المعروف أن ريم عبدالله فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، وهي من مواليد عام 1987، وبدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، كما شاركت ريم عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من إخراج السوري المثنى صبح