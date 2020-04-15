أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها داخل الحجر المنزلي المفروض على المواطنين

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام احتفالا ضخما بعيد ميلاد ابنتها "لولو" في ظل أجواء الحجر المنزلي المفروض على المواطنين بسبب فيروس "كورونا". ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها إنستغرام أظهر مدى ضخامة الحفل الذي أعدته لابنتها، فشوهد أكثر من قالب تورتة مزخرف بالعرائس مع أدوات ضوئية تشتعل لإضفاء بهجة وسرور على الحفل.

وظهرت "لولو" في الحفل وسط البلالين البيضاء بفستان أحمر لافت يشع منه الضوء على نغمات "يا بحر ملوش نهاية" للمطرب اللبناني وليد توفيق.

وعلقت أحلام على الحفل قائلة: "حبيبة أمها لولو كل عام وأنتي نور قلبي وعيوني بنتي الغاليه لولو يارب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلا المناصب وأزفك عروس"، ولدى أحلام 3 أولاد هم فاهد وفاطمة ولولوة من زوجها القطري مبارك الهاجري الذي تعيش معه حياة أسرية مستقرة وهادئة.

انهالت التعليقات من زملائها الفنانين والجمهور ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة "لولو" بيوم مولدها، وتمنوا لها الحياة السعيدة والمستقبل الزاهر.

ونشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو لها تدعم فيها حكومة الإمارات لمواجهة كورونا عبر إنستغرام، وعلقت: "‫لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسئولية وفوق كل التوقعات وتحت أوامر قادتنا سمعًا وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب بصفر حالة مصابة بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق أثارت أحلام موجة من الغضب العارم حين نشرت إحدى متابعات عبر موقع "تويتر" صورة لشكل الكمامة التي ترتديها؛ إذ طعمتها ببعض المجوهرات وعلقت قائلة: "كمامة الفنانة أحلام"، وتحولت الكمامة المرصعة بالألماس هدفا لرواد التواصل الاجتماعي الذين سخروا منها على نطاق واسع.

وردت أحلام بقوة على تسريب خبر ارتدائها كمامة من ألماس حيث وبخت من قام بنشر تغريدة غير حقيقية تم تناقلها عبر السوشال ميديا وهددت من قام بنشرها، وكتب أحلام من خلال تغريدتها :"إذا خاطبك السفيه قل سلاما وش أرد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريبًا".

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