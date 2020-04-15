شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حبيبنا" أغنية جديدة تجمع حماده هلال مع الموزع ميدو مزيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الفنان حماده هلال مع الموزع ميدو مزيكا، فى أغنية جديدة بعنوان "يا حبيبنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن المقرر طرحها "سنجل" فى موسم الصيف على يوتيوب.

وطرح حمادة هلال قبل يومين كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

Advertisements

على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.