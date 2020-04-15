شاهد.. المفتى المصري: “الصيام يقوي المناعة ضد كورونا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 08:51 صباحاً - أكد الدكتور طارق شوقي مفتي الجمهورة المصرية، أن الصيام يقوي المناعة وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة.

وقال شوقي خلال مداخلة في برنامج الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، ردا على سؤال عن امكانية الافطار بسبب فيروس كورونا أنه اجتمع بلجنة طبية عالية المستوى وفي كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا وأه هذه اللجنة بأجماع اعضائها قالت ان الفيروس يحتاج الى مناعة والصوم يؤدي الى تقوية المناعة.

وتابع المفتي المصري: “اقول للمسلمين وللشعب المصري إن الصوم مطلوب شرعا لتقوية المناعة ولذلك كل عام وانتم بخير ايها المسلمون جميعا شهر رمضان سيقبل علينا ان شاء الله والصوم ركن من اركان الاسلام لا يسقط بحال من الاحوال الا لذوي الاعذار “.

وعن المصابين بفيروس كورونا، قال شوقي أنهم يجب ان يخضعوا لرأي الطبيب وان يفطروا اذا كان رأي الطبيب بضرورة الافطار “لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على العبادة”.