حسناوات في حياة رونالدو.. كيم كارداشيان الأبرز وانفصال "أشبه بالموت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحف بريطانية، الثلاثاء، عن أسرار خاصة تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مشيرة إلى الفتيات الحسناوات اللاتي قابلهن "الدون" خلال السنوات الماضية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رونالدو دخل في علاقة قصيرة جدًا مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، ويعود ذلك في عام 2010، وذلك بعد موسم واحد من انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت أن كارداشيان كانت وقتها تبلغ من العمر 29 عامًا، بينما رونالدو 25، وقد سافرت النجمة إلى مدريد والتقت باللاعب البرتغالي، في شهر أبريل 2010، حيث تناولا الطعام معًا، وتبادلا القبلات، وظهر عليهما الانسجام بشكل لافت.

كما نشرت صحيفة "ذا صن" قائمة لأشهر الفتيات التي دخلن بعلاقات مع رونالدو في فترات مختلفة، منهن نجمة التلفزيون وعارضة الأزياء البرتغالية ميرش روميرو 2005، وهي مطلقة وتكبر رونالدو بتسعة أعوام، وأيضًا الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010.

وكذلك عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة 2010-2015، ومن ثم انكسرت العلاقة بينهما بشكل مفاجئ، وكانت إيلما شقيقة اللاعب قد وصفت انفصالهما عن بعضهما البعض بأنه "أشبه بالموت"، ثم التقى بعدها بالصحفية الإسبانية لوسيا فيلالون، وغيرهن.

ودخل رونالدو البالغ من العمر حاليًا 35 عامًا دخل في علاقة منذ عام 2017 مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، في حين تزوجت كيم كاردشيان، 39 عاما في عام 2014 من النجم كانيه ويست.

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ويعيش رونالدو في الوقت الحالي حياة مستقرة من جورجينا، حيث يشارك الجمهور بأجوائه داخل الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، وقبل أيام قصيرة نشر مقطع فيديو تغزل فيه بحبيبته وقال:"شريكتي الجميلة في التدريب"، ونوه محبيه على أهمية البقاء في المنازل واتباع الإجراءات الوقائية، بينما أطلق الجمهور على الفيديو "البطة والغزال".

كما ظهر رونالدو مؤخرًا أيضًا في مقطع طريف مع شريكته داخل الحجر المنزلي وهي تقوم بقص شعره بواسطة ماكينة الحلاقة وعلق على الفيديو:" إبق في المنزل وحافظ على أناقتك".

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو يظهر فيه وهو يتدرب للحفاظ على لياقته البدنية، لكنه تعرض لبعض الإزعاج من قبل طفليه، قبل أن يستعين بهما للقيام بحركات بدنية لتقوية عضلاته، حيث قام "الدون"، بحملهما بدلا من الأوزان، ورفعهما عدة مرات.

واشتكى رونالدو من مضايقات طفليه بشكل ساخر، حيث أرفق الفيديو بتعليق: "يا أطفال، دعوا والدكم يكمل تمرينه".

ومن جهتها تفاعلت جورجينا، أم ابنته آلانا مارتينا مع الفيديو، حيث كتبت: "أفضل المدربين كيف حالك".

ولدى رونالدو بالإضافة إلى آلانا مارتينا، ثلاثة أطفال آخرين من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن، وهم الابن البكر حونيور، والتوأم إيفا وماتيو.