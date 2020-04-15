داليا البحيري تتعرض للهجوم بعد مناشدة السيسي.. وتتدارك الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة المصرية داليا البحيري، غضب رواد مواقع التواصل بسبب تصريح وُصف بـ"القاسي" ضد الطبقة الفقيرة حين قالت "اللي يقول العمالة غير منتظمة هديلة بالشبشب" وهو ما تم اعتباره إهانة لهم.

البداية كانت مع شن "البحيري" هجوماً ضد المواطنين الذين خالفوا حظر التجوال واضطروا للنزول إلى الشارع بحثا عن مصدر رزق مخالفين قرار عدم التجمع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "البحيري" عبر "فيسبوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وأضافت مناشدة الرئيس المصري: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا".

وتابعت :"وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

واختتمت قائلة :"لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

ولم تسلم البحيري من الهجوم عليها فور كتابة هذه الكلمات على صفحتها، حيث اتهمها البعض بأنها لا تعترض على تجمعات زملائها الممثلين الذين يصورون مسلسلات رمضان وتهاجم الفقراء.

‏‎وقال البعض "إن هناك ناس لو لم تذهب العمل يوم لن تجد ما تأكله فرزقهم يوم بيوم فلو لم يتوفوا بالفيروس سيموتون من الجوع".

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واستنكرت أخرى ما قالته البحيري، وقالت: ‏"العالم بينتهي ولسة فيه ناس زي داليا البحيري بتتعالي على الغلابة عمال اليومية الشقيانين، معلش يا داليا أصل الفيزا كارد بتاعهم فاضي ولا عارفين يروحوا الجونة ولا يغيروا مضرب الاسكواش، حتى قسط العربية اللامبورجيني مادفعوهاش تخيلي؟، وايه شبشب دي بلدي قوي يا حسين".

وسخر معلق مما قالته "البحيري" مستخضرا صورة للفنان عادل إمام: "أنا عارفك يا وليه يا لئيمه انتي عايزه تبقى تريند على قفا العماله الغير منتظمة".

الهجوم أجبر "البحيري" على الخروج للرد على ذلك بفيديو نشرته عبر انستغرام، وقالت "قررت أعمل فيديو حتى لا يتم تحريف كلامي، وأكدت أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة".

وأوضحت أن كلامها المثير للجدل نشرته على حساب شخصي خاص بها، للأصدقاء فقط، وقالت "أنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي، لكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان".

وتابعت: "أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد".

وأكملت: "لازم نبقا إيد واحدة، لازم نوعي الناس البسيطة.. بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم".

واختتمت: "ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز".

على الجانب الآخر، انتهت الفنانة داليا البحيرى من دورها فى مسلسل "فلانتينو" والذي يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، وسيعرض في شهر رمضان.