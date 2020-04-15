شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أغنية "شفت".. حاتم فهمى يسجل أغنية "حاجة فيك" ويدرس تصويرها كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو حيث يفاضل بين الفكرتين حسبما أكد لـ"الخليج 365"، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى وتوزيع رامى عبده وألحان عمر الشربينى وتنتمى إلى نوعية الاغانى الرومانسية .





وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس .

وتقول كلمات الأغنية: "شفت مين فينا طلع خَسران، وسنين داخلين ف رهان، مين كان بايع مين سيبتَك تعند أيام ما مشيت، وأديك راجع حَنيت، وبتسأل حبنا فين .

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وطرح حاتم فهمى منذ عامين أغنية "ماشاء الله" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول بدايتها: "وأنا إيه اللى أنا عينى شايفاه.. ده اللى عايزه وباتمناه.. ده اللى أنا دنيتى معاه".