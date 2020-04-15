حجاج عبدالعظيم عن مسلسل "اتنين فى الصندوق": "الكواليس كانت جبلاية قرود"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان حجاج عبد العظيم إن أسرة عمل مسلسل اتنين فى الصندوق للفنان أوس أوس والفنان حمدي الميرغني لم تعان من أزمة التصوير، بسبب انتهائهم من التصوير قبل حدوث أزمة كورونا.

وأكد في تصريحات لـ"الخليج 365" سعادته بكواليس العمل، التي وصفها بـ"جبلاية قرود"، من فرط "شقاوة" الميرغني وأوس أوس، اللذين اعتبرهما مثل أولادي.

وأضاف: "أشعر بالسعادة الكبيرة بسبب تكرار تعاوني مع أخي وصديق عمري صلاح عبدالله، وخلال العمل أقوم أنا وهو بشخصيتي جامعي قمامة من العمارات السكنية، وتحدث فيما بيننا صراعات مضحكة، بسبب أن ابنه معجب بابنتي، وهذا ما يجعلنا نتشاجر سويا بشكل دائم على الأبراج والعمارات".

وعن أسباب تحمسه للعمل، قال: "جذبني الدور وطاقم عمل المسلسل ووجود مخرج رائع مثل الأستاذ محمد مصطفى".

وعن تغيير اسم المسلسل من "روحين في زكيبة" ليصبح "اتنين في الصندوق" قال: " شعرنا أن الاسم الأول ثقيل على مسامع الناس، وقد قررت أسرة العمل تغييره خلال التصوير".