تنتظر انتهاء "كورونا".. 5 أمور مؤجلة لريا أبي راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تكشف فيه عن خمسة أمور مؤجلة ستقوم بها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقالت ريا أبي راشد في الفيديو: "بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا قررت أن أقوم بخمسة أمور خاصة بي، الأولى السفر إلى بيروت للاطمئنان على أهلي وأسرتي، والثانية أسافر إلى أوروبا وشراء الأيس كريم الأكبر حجما".

وتابعت: "ثالث الأمور، الذهاب مع ابنتي إلى الملاهي، ورابعا أذهب إلى السينما لمشاهدة العديد من الأفلام، وخامسا أتابع جمهورى على السوشيال ميديا وأشاهدهم كما كان سابقا".

يُذكر أن ريا أبي راشد تقيم حاليا مع زوجها وابنتها في لندن.