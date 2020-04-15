فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة مصرية: المساجد بيصلي فيها ملايين فلازم تتقفل .. لكن مينفعش نمنع المسلسلات

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أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حديثها عن إغلاق المساجد في مصر .

وقالت المطربة راندا حافظ في تدوينة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": يا جماعة احنا ليه بنقارن تصوير المسلسلات بالصلاة؟ .. طالما سامحين للناس تصور يبقى نسيب الناس تصلي .

وأضافت: ايه القياس المغلوط دا؟ .. عشر مسلسلات شغالين .. متوسط العدد للمسلسل 150 فردا .. يعني كل المسلسلات 1500 فردا .. في حين الصلاة بيقوم بيها ملايين وخصوصا الجمعة .

وتابعت: احنا ليه بنعمل كدا؟ .. وليه في مقابل الصلاة الفن وكأن الفن مرادف للكفر.. لا أدعي أن الوسط الفني ملائكي .. بس كمان مش كافر.

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