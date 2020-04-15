تراند اليوم : فنانة مصرية: المساجد بيصلي فيها ملايين فلازم تتقفل .. لكن مينفعش نمنع المسلسلات

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حديثها عن إغلاق المساجد في مصر .
وتابعت: احنا ليه بنعمل كدا؟ .. وليه في مقابل الصلاة الفن وكأن الفن مرادف للكفر.. لا أدعي أن الوسط الفني ملائكي .. بس كمان مش كافر.
وقالت المطربة راندا حافظ في تدوينة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": يا جماعة احنا ليه بنقارن تصوير المسلسلات بالصلاة؟ .. طالما سامحين للناس تصور يبقى نسيب الناس تصلي .
وأضافت: ايه القياس المغلوط دا؟ .. عشر مسلسلات شغالين .. متوسط العدد للمسلسل 150 فردا .. يعني كل المسلسلات 1500 فردا .. في حين الصلاة بيقوم بيها ملايين وخصوصا الجمعة .
وتابعت: احنا ليه بنعمل كدا؟ .. وليه في مقابل الصلاة الفن وكأن الفن مرادف للكفر.. لا أدعي أن الوسط الفني ملائكي .. بس كمان مش كافر.