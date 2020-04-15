تراند اليوم : رسالة رقيقة من شريهان إلي سمية الخشاب .. شاهد ماذا قالت

ردت الفنانة شريهان على الفيديو التى ظهرت فيه الفنانة سمية الخشاب وهى تقلدها في تتر فوازير “حاجات ومحتاجات”.

ووجهت شريهان رسالة إلى سمية عبر خاصية أستوري على حسابها بـ”إنستجرام” وكتبت : “أنتي جميلة”، ثم عادت وشكرتها على الفيديو”.

وكانت قد هنأت الفنانة سمية الخشاب الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “هنغنى كمان وكمان” من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سمية الخشاب من خلال تغريدتها “مبروك لملكه الاحساس علي اغنيه #هنغني_كمان_وكمان اغنيه كلها positive energy & vibes فى وقت كنا محتاجين فيه ده جدا “