تراند اليوم : رشا مهدي تبعث الأمل في نفوس متابيعيها – شاهد

شاركت الفنانة رشا مهندى متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلقت رشا مهدى على الصورة، قائلة: “يا بكرا انا مستنياك ومش خايفه منك .. عشان انا عارفة انك دايما أحلى #بكرا_احلى”.

على جانب آخر تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد “طاقة حب” والذى تغير إلى هذا الاسم مؤخرا بدلا من “إطمنى”، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

مسلسل “طاقة حب” من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.