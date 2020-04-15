تراند اليوم : لعشاق ” ياسر جلال و نيللي كريم ” هنتقابل علي قناة الحياة في رمضان

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لقنوات ON والحياة وCBC وdmc)، خلال موسم رمضان لعام 2020، باقة من الأعمال الدرامية المتميزة، تضمن فيها للأسر المصرية متعة عالية أثناء المشاهدة وتنوُّع واسع في الأعمال الفنية المُقدمة، فضلًا عن وجود عدد كبير من النجوم الشباب والمخضرمين، يطلون على الجمهور من خلال نصوص درامية فريدة ومتنوعة.

وتعكس الوجبة الدرامية المتكاملة التي تقدمها المجموعة خلال الشهر الفضيل عبر شبكاتها الأربعة، حرصها المستمر وجهودها المبذولة دومًا لعرض كل ما هو جدير بثقة وإعجاب الجمهور، لذلك تخوض السباق الرمضاني بـ 13 مسلسلًا من أقوى المسلسلات التي تنافس هذا العام.

و اليكم مسلسلات قناة الحياة :

– “الفتوة” لياسر جلال ومي عمر.

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– “بـ ١٠٠ وش” لنيللي كريم وآسر ياسين.

– “لما كنا صغيرين” لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي.

– “خيانة عهد” ليسرا.

– “عمر ودياب” لمصطفى خاطر وعلى ربيع.