تراند اليوم : تافه وفاشونيستا ومطربة شهيرة فى قضية شقة دبي .. يلهون الخليج عن كورونا

كشف صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم، عن ارتباط اسم فنانة مغربية، بجانب مشاهير آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية شقة المخدرات التي تم ضبط مغني سعودي شاب، برفقة شابة من مشاهير العالم الافتراضي ذاته.

وقال أبو طلال الحمراني – وهو صحفي كويتي كثيراً ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار – في تغريدة عبر تويتر “اعترافات المشهور الذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!”.

وأضاف الحمراني “بالعربي لو أقولكم اسماء اللي كانوا زباين المشهور المحشش راح تنصدمون صحيح 90% ما اعرفهم لكن كل ما اسأل اهل الخبرة انصدم ان لهم متابعين بالملايين بدون مبالغه”.

وكان الحمراني قد نشر سلسلة تغريدات عن تورط ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية المخدرات في دبي منذ شهر.

ويقول الحمراني إن المشهور السعودي لا يزال موقوفاً على ذمة القضية، بينما تم إطلاق سراح رفيقه ورفيقته التي بدا أن اسم (ش. م) ليس اسمها الحقيقي، وأنها ليست سعودية الجنسية كما تظهر لمتابعيها، بل سورية، واسمها د، وما زالت قاصراً.

وقال الحمراني في إحدى تغريداته “أكدت التحقيقات أن المشهور يمتلك الشقة في الداون تاون وتعتبر (الوكر) لاستقبال أصدقائه من المشاهير من دول الخليج للتعاطي والغناء وإقامة الحفلات، وغالبيتهم لم يبلغوا السن القانونية، ما يضع هذا المشهور بوجه عدة قضايا ستتم محاكمته بها”.

وأضاف “بالتحقيق الذي سبق مع الفاشينيستا (القاصر) لحظة إلقاء القبض عليها وهي بحالة غير طبيعية أكدت أن المشهور هو من قام بدعوتها وإغرائها للتعاطي وأكدت أن شقيق المشهور وهو مدير أعماله هو من يقوم بجلب الحشيش لهم”.

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وبينت التحقيقات بحسب الحمراني أن “الفاشينيستا السورية التي تحمل إقامة في الإمارات كشفت أنها على علاقة غرامية مع المشهور ويغار عليها، ويستعد لشراء فيلا في دبي ليكون بالقرب منها، لكن لم يحصل شيء بينهما لأنه يحبها فقط رغم أنه شاذ”.وأثارت تغريدات الحمراني جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت الوسم “#مشاهير_الحشيش” .

الهاشتجات تورط ميساء مغربي ، والمشاهير يدافعون عنها بكل ثقة،

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي حقيقة تورط الفنانة المغربية ميساء مغربي في قضية تعاطي مخدرات، في الإمارات، حيث انتشرت أنباء بتورط ميساء في تعاطي مخدرات داخل إحدى الشقق بدبي، قبل أن يدافع عنها صالح الجسمي.

ودافع صالح الجسمي عن الفنانة ميساء مغربي، وقال عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”: “تصدر هاشتاغ “مشاهير الحشيش”، واسم أبو طلال الحمراني وهو يقول إنه تم القبض على مشاهير متورطين في قضايا حشيش في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين”.

وأكمل الإعلامي صالح الجسمي: “أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة”.

وتابع صالح الجسمي: “الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات أحترامًا، وأنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات”.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على شهير التيك توك دايلر، والفاشوفيستا شوق محمد، واثنان آخرين، في قضية تعاطي المخدرات بإحدى الشقق في الداون تاون بدبي

ميساء ترد بعنف على الاتهامات

وفوجئت الفنانة المغربية ميساء مغربي بالزج باسمها في قضية إلقاء القبض على مغني الراب دايلر والفاشينيستا شوق محمد، مما دفعها للرد من خلال تغريدة لها عبر تويتر، كتبت من خلالها: “إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع، نسأل الله أن يعيننا على فيروس كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية. التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم عليهم.. اللهم بلغنا رمضان”.