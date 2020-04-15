بالفيديو: سميرة سعيد وابنها شادي في رقصة مميزة تجمعهما!

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها على حسابها في موقع تويتر بفيديو وهي ترقص برفقة ابنها شادي.

وقد ظهرت سميرة بإطلالة شبابية وحيوية مع شادي، الذي بدا وهو يصفق لوالدته ويرقص معها ويمسك بيديها.

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الفيديو من كواليس تصوير "أوبريت أنت أقوى"، وأرفقته سميرة بتعليق جاء فيه: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب "شادي" من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى".

وكانت سميرة وابنها يرقصان على أنغام الأوبريت الذي هو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلماته: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللي بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غني للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".