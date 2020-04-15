بالفيديو: ممثلة شهيرة تحلق شعرها بالماكينة الخاصة بالرجال

نشرت الممثلة الكويتية فرح الصراف فيديو لها على خاصية الستوري في حسابها الخاص على مواثقع التواصل الاجتماعي، ظهرت به وهي تحلق شعرها بماكينة الحلاقة الخاصة بالرجال، وأرفقتها بجملة: "لقد فعلتها". وقد علقت الصراف على الفيديو قائلة: "يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد". Advertisements

الجدير ذكره ان فرح تشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل "مع الحرملك" ويشارك فيه ايضا جاسم النبهان، ليلى عبد الله، لمياء طارق، نور، عبد المحسن القفاص، عبد الله بوشهري، من تأليف آمنة الغنيم، وإخراج خالد جمال، وإنتاج إيغل فيلمز. ما رأيكم بجرأة فرح؟

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