شاهدوا منة فضالي بفستان الزفاف في أحدث ظهور لها



شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بصورة لها بفستان الزفاف على حسابها الخاص في موقع انستغرام. وقالت فضالي إن الصورة من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي من المقرر أن يعرض في موسم رمضان المقبل، وعلّقت منة على الصورة قائلة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020". Advertisements يُذكر أن منة تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، وأشرف زكي. "لما كنا صغيرين" يتحدث عن جريمة قتل تغير حياة بطلة العمل وأصدقائها الذين يعملون فى إحدى الشركات.

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