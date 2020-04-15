كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 05:53 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يعود الى ما قبل الشهرة.
وتظهر هيفاء وهبي، في الفيديو، بإطلالة بسيطة في مقابلة ضمن برنامج اسمه “احوال القرى” حيث ابدت رأيها بالبرنامج.
وكالعادة اثارت هيفاء وهبي الجدل حول التغير الكبير في شكلها وكيف انها ازدادت جمالا وشبابا بعد كل هذه السنوات.
يذكر ان هيفاء وهبي كانت قد تحدثت في لقاء سابق مع الاعلامي نيشان عن طفولتها وعن نشأتها في مدرسة داخلية ثم مع والدتها وزوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي في مقطع نادر قبل الشهرة.. هل تغيرت كثيرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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