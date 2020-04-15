كاريشما تانا: سوف أكذب بشأن طولي حتى أستطيع أن أعمل بالسينما

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة الهندية كاريشما تانا لأول مرة في فيلم Kyunkii Saas Bhi Kabhi Bahu Thi، وتدريجيا وفرت مساحة كبيرة لنفسها ، سواء في الأفلام أو في التلفزيون.

تحدثت الممثلة، في محادثة حصرية مع صحيفة Pinkvilla، عن نظام اللياقة البدنية وحبها للطعام ، والمخاطر لكونها فتاة طويلة وأكثر من ذلك.

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وحول طول قامتها، اعترفت نجمة بوليود بأنها بدأت تكذب بشأن ذلك خشية أن يؤثر ذلك على فرص عملها في مجال السينما.

تقول كاريشما: “عندما كنت صغيرة ، كنت واعية بطولي لأنني في كل مرة كنت أذهب لاختبار فحص ، كانوا يقولون ولا يمكننا أن نأخذك لأنك طويلة. ولفتت “للمرة الأولى ، كنت أدركت أن الطول في الهند يمثل مشكلة. لقد بدأت في الكذب بشأن طولي.

وأضافت كاريشما: “اعتقدت أنني لن أحصل على عمل في الأفلام أو في التلفزيون بسبب طولي، ولكن ببطء، مع تطور الصناعة، أصبحت واثقة، لقد قرأت مقابلة واحدة مع سلمان خان الذي قال إن طول الفتاة ليس مشكلة، يجب أن تكون موهوبة”.