أشهر 5 أعمال هندية على نتفليكس.. "jamatara" ثالث أعلى مشاهدة

لجأ كثيرون لتمضية فترة الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم في مشاهدة أشهر الأعمال الفنية العالمية التي تعرضها مواقع البث الإلكترونية، وعلى رأسها نتفيلكس، الأشهر في العالم.

واقتحمت السينما البوليوودية ساحة المنافسة لحجز مكان لعرض أعمالها على الموقع الأشهر في العالم.

وتسلط "العين الإخبارية" الضوء على أشهر 5 أعمال هندية عرضت على نتفليكس بعد تحقيقها نجاحا عالميا.

1_ she





أحدث إنتاجات نتفليكس في الهند، مصنف حركي تشويقي، وتدور أحداثه عن محققة هندية تجبرها ظروف عملها أن تتنكر في هيئة فتاة ليل لتتمكن من القبض على أخطر عصابات مومباي.

المسلسل جزء واحد مكون من 7 حلقات، بطولة أديتي سودهير وفيجاي فيرما وإخراج إمتياز علي، تم طرحه على نتفليكس 20 مارس/آذار.

2_ ghost stories

يعد أضخم الأعمال الهندية التي عرضت على نتفليكس، واشترك في تقديمه 3 من أشهر مخرجين بوليوود كاران جوهار، أنوراج كاشياب وزويا أختار.



ويعرض الفيلم 3 قصص مختلفة متعلقة بالأشباح وما وراء الطبيعة، وحصدت من خلاله جانهفي كابور جائزة أفضل ممثلة في بداية العام، وشاركها البطولة النجوم مرونال تاكور وفيجاي فيرما. وطرح الفيلم على نتفليكس 1 يناير/كانون الثاني.

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3_ bard of blood





أول إنتاج للنجم الهندي شاروخان، كما أنه أول أعمال عمران هاشمي خارج شاشات بوليوود. المسلسل دراما مخابراتية مستوحاة من أحداث حقيقية عن أحد عملاء الهند في باكستان.

طرح الجزء الأول "7 حلقات" خلال سبتمبر/أيلول، ومن المنتظر طرح الجزء الثاني نهاية مايو/أيار. وشارك في بطولة المسلسل كيرتي كولهاري.

4_ delhi crime





يروي المسلسل أشهر حادث اغتصاب في تاريخ الهند عندما نجح مجموعة مكونة من 6 أشخاص في اغتصاب فتاة داخل أتوبيس نقل عام بوحشية كادت أن تفقدها حياتها.

المسلسل إنتاج عام 2019، وحقق أعلى مشاهدات نتفليكس النسخة الهندية حتى الآن، وهو جزء واحد 7 حلقات ومن بطولة شيفالي شاه.

5_ jamatara

إنتاج يناير 2020، وحل بالمركز الثالث في تصنيف الأعلى مشاهدة بعد مسلسلي شي ولاكاسا دي بابيل، وهو من بطولة أكشا بارداساني وبارش شريفستاف.

والعمل جزء واحد من 10 حلقات ومصنف تشويقي حركي، تدور أحداثه حول مجموعة شباب يتورطون في عمليات غير شرعية داخل قرية صغيرة ما يجعلهم يدخلون في صراعات قوية مع رجال السياسة والشرطة.



