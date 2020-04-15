سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020

واصل سعر صرف الدولار صعوده مقابل الجنيه السوداني، مرتفعا بنحو جنيه في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، ليسجل نحو 145 جنيها مقارنة بأمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

في الوقت نفسه ، استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وأرجع متعاملون في السوق الموازية الارتفاع الذي شهدته الأسعار في سعر الدولار إلى زيادة الطلب وشح المعروض، وفقا لما نقلته صحف محلية.

سعر الإسترليني واليورو

كما ارتفع سعر اليورو في البنك المركزي السوداني ليسجل 60.17 جنيه للشراء و60.47 جنيه للبيع. وزاد الجنيه الإسترليني ليسجل 69.09 جنيه للشراء و69.44 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء ارتفع سعر اليورو إلى 157.60 جنيه والإسترليني إلى نحو 180 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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ووقع السودان اتفاقية مع برنامج الغذائي العالمي، الإثنين الماضي ، لتوريد 200 ألف طن قمح على أن يسدد ثمنه بالجنيه السوداني، بينما سيستخدم البرنامج قيمة القمح لتوفير النقد للضعفاء في جميع أنحاء البلاد ليتمكنوا من شراء الطعام من أسواقهم المحلية.

وتقضي الاتفاقية بأن تقوم حكومة الخرطوم بسداد فاتورة هذه الكميات من القمح لبرنامج الغذاء العالمي بالجنيه السوداني؛ ما سيوفر 50 مليون دولار للبنك المركزي بالسودان.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.63 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع، على شاشة البنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 38.40 جنيه، والدرهم الإماراتي 39.46 جنيه، والدينار الكويتي 330.41 جنيه.