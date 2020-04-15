شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. حميد الشاعرى يحيى حفل أون لاين على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب والموزع حميد الشاعري، غداً الخميس حفل غنائى "أون لاين" على موقع يوتيوب، فى ظل اتجاه المطربين لاحياء حفلاتهم أون لاين، بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، وخلال الحفل يغنى "حميد" مجموعة من أغانى ألبومه الجديد والقديمة.
وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة الفنان هانى عادل وتحمل اسم "شد الفيشة"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعري.
وكان النجم حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.
يذكر أنه انتهى حميد من تسجيل الديتو الغنائي مع المطرب مصطفي قمر، والتي تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.
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