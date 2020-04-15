شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور من الموسم السابع لـ Agents of S.H.I.E.L.D القادم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ABC، 3 صور جديدة من كواليس تصوير الموسم السابع من مسلسل Agents of S.H.I.E.L.D، المقرر عرضه خلال العام الجارى، دوت الكشف عن موعد محدد حتى الان، ويتضمن المسلسل 13 حلقة يتم طرحها بشكل متتالى، وهو بطولة النجم كلارك كريج، ويدور حول فريق الدرع المنوط بحماية البشرية من خطر الأبطال الخارقين، وكانت قد انضمت الممثلة التايلندية فلورنس فايفر، للعمل من الموسم الخامس.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والخيال العلمى، وتم عرض الموسم الأول منه عام 2013، وهو من تأليف جاك كيربى وإخراج بوبى روث، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم كلارك كريج، إليزابيث ايستينسن، شارلى ويب.



Agents of S.H.I.E.L.D

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قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن بعد معركة نيويورك التى قام فيها "الخارقون" بالكثير من التدمير وتهديد حياة المدنيين ما جعلهم خطرًا على البلاد ومع القوة التى يمتلكها أولئك الخارقون والقوة اللازمة لمحاربتهم فإن ذلك الخطر قد يدمر كل شىء، ومن أجل ذلك يقوم "فيل كولسون" المسئول فى "قسم التدخل والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجى الوطني" المعروف بالدرع بتكوين فريق مختار بعناية من أجل أن يقوموا بمواجهة أى خطر محتمل، ومع الأحداث التى أصبحت تتصاعد سريعًا وتصبح أكثر خطرًا بسبب الأفعال التى يقوم بها الخارقون الأشرار، ويجب على فريق الدرع وضع حد لهم.

كما قرر العاملون على مسلسل Grey’s Anatomy، الذى يعرض منه الموسم الـ16 على شبكة ABC، على أن يتم تقليص عدد الموسم الجديد من المسلسل، حيث إنهم لن يقوموا بـ تصوير آخر 4 حلقات من العمل، على أن تعرض آخر حلقة باسم "Put on a Happy Face"، يوم 9 أبريل، ليكون بذلك وصل عدد حلقات المسلسل إلى 21 حلقة، بدلا من 25 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وأعلنت شبكة ABC عن عودة الممثلة الأمريكية "سارة رافيرتى"، التى لعبت دور "دونا"، فى جميع المواسم السابقة من المسلسل الطبى الأشهر " Grey’s Anatomy "، من جديد إلى الموسم السادس عشر من العمل، وذلك عند عودته من التوقف الشتوى، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tv series finale"، لكن هذه المرة ستظهر رافيرتي لأول مرة في الحلقة التى عرضت يوم 30 يناير الماضى، فى دور جديد وهى "سوزان" ، مريضة تأتي لـ جراي سلون لإجراء عملية روتينية، ولكن يحدث لها بعض المضاعفات التى تحير الأطباء.



Agents of S.H.I.E.L.D