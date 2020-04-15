شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل 9-1-1 على شبكة Fox لـ موسم رابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Fox عن تجديدها مسلسل 9-1-1 ، لـ موسم رابع، على أن يعرض فى الموسم التليفزيونى 2020-2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث من 9-1-1 على FOX تقييمًا 1.42، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بما يعنى 6.755 مليون مشاهد، ومقارنةً بالموسم الثاني، يمثل هذا زيادة بنسبة 4٪ تقريبًا، في العرض التوضيحي وزيادة بنسبة 11٪ في نسبة المشاهدة.

دراما جنائية يقف وراءها المنتج الشهير راين ميرف وبطولة النجمة المرشحة للأوسكار أنجيلا باسيت ونجم دراما Six Feet Under بيتر كروس، والعمل يتكون من 13 حلقة مدة عرضها 60 دقيقة، وبدء عرض أولى حلقاته المسلسل فى 3 يناير 2018 على شبكة قنوات "فوكس" التليفزيونية.

المسلسل ينتمى لفئة الجريمة والأكشن، ومن إنتاج شبكة قنوات "فوكس"، وإعداد وتأليف الثنائى راين ميرفى وبراد فالشاك، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، للأوسكار أنجيلا باسيت، بيتر كروس، كونى بريتون، أوليفر ستارك، كينيث شوى أيشا عيندز، روكموند دوبار.

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قصة المسلسل تدور فى إطار من الإثارة والجريمة حول العاملين فى أقسام الطوارئ من الشرطة والإسعاف وحياتهم التى تتواجد دائماً على المحك بين انقاذ الناس وحل المشاكل وبين عيش حياتهم الشخصية المليئة بالتعقيدات.

وكانت قد حصلت Fox على خدمة البث المدعومة من الإعلانات Tubi في صفقة نقدية بقيمة 440 مليون دولار، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، ستبقى Tubiكشركة منفصلة، مع استمرار المؤسس والرئيس التنفيذي فرهاد مسعودي، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول نهاية يونيو، يقدم Tubi مجموعة واسعة من العروض والأفلام المجانية.

ستعمل Tubi ومقرها سان فرانسيسكو ، كـ منصة لـ طرح محتوى فوكس، بالإضافة إلى توفير جمهور كبير لها للإعلان عن العروض الجديدة، وصرحت شركة وشبكة فوكس أنها قد تتطلع إلى توسيع محتوى Tubiلتقديم إضافة الأخبار المحلية والأحداث الرياضية، فى ديسمبر الماضى، أعلنت منصة Tubi، أنها اجتازت الـ 25 مليون مشاهد نشط شهريًا.



