فيديو| بلغة الإشارة ديانا حداد تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: نشرت الفنانة ديانا حداد فيديو عبر حسابها علي تويتر، تحدثت فيه بلغة الإشارة. وطلبت ديانا خلال الفيديو المواطنين بالبقاء في المنزل، منعًا لتفشي فيروس كورونا. وعلقت على الفيديو: "بلغة الإشارة، لو سمحت خليك في البيت". ويدعم الكثير من الفنانين والمشاهير الحملات الحكومية لبقاء المواطنين في المنازل، منعا لتفشي فيروس كورونا.

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